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ТСН новини 16:00 27 грудня. Росіяни сунуть до Дніпропетровщини! Старша школа по-новому!

ТСН новини 16:00 27 грудня. Росіяни сунуть до Дніпропетровщини! Старша школа по-новому!

ТСН новини 16:00 27 грудня. Росіяни сунуть до Дніпропетровщини! Старша школа по-новому!

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 16.00 п'ятниці, 27 грудня 2024 року, в огляді ТСН.

  

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