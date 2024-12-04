ТСН новини 16:00 4 грудня. Заколот у Південній Кореї! Хто створив коронавірус насправді?

Новини України та світу станом 16:00 середи, 4 грудня 2024 року, в огляді ТСН. - Збройні Сили України мають успіхи у Курській області, зокрема просунулись вперед у Дар'їно, - Інститут вивчення війни. - На що може розраховувати Україна після перемовин у НАТО? - Поновлять усі пільги і виплати, але до свого підрозділу не повернуть. Військовим, які вперше пішли в СЗЧ і повернулися до війська, обіцяють усі соцгарантії і жодного кримінальнТСН новини 16:00 4 грудня. Заколот у Південній Кореї! Хто створив коронавірус насправді?ого провадження. - Депортація українських дітей є частиною програми Кремля. Докази цього представили дослідники Єльського університету Раді Безпеки ООН - Численні арешти і жорстоке поводження із затриманими. У Грузії 7 день поспіль тривають масові протести. Репортаж з місця подій. - 6 опозиційних партій Південної Кореї розпочинають процедуру імпічменту президента. Голосування може відбутися в п'ятницю чи суботу, ЗМІ. - За хабарі підписував потрібні рішення. ДБР затримало колишнього заступника голови Вищого господарського суду України. - Стати на військовий облік можна буде без відвідування ТЦК та проходження військово-лікарської комісії. Як це працюватиме - у законопроєкті який ухвалили у ВР - Збудник вірусу COVID-19 - штучний! У США оприлюднили результати розслідування виникнення пандемії. - На Софійській площі завершують монтаж головної ялинки України. Яка вона цьогоріч і коли офіційне відкриття? - 5 млн 200 тисяч - у Мюнхені представили найдорожче різдвяне дерево. В чому його унікальність?