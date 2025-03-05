ТСН Новини 16:00 5 березня! Повернено 7 тисяч тіл, саміт ЄС під загрозою і заяви Трампа

Новини України та світу станом на 16:00 середи, 5 березня 2025 року, в огляді ТСН. - Другий день поспіль ворог масовано атакує Одещину. Є загиблі і постраждалі - Неподалік Покровська українські воїни не лише відбили російські штурми, а й дещо просунулись. -Повернуто понад 7 тисяч тіл. Як в Україні організований процес репатріації. - Саміт ЄС на цьому тижні можуть зірвати. - Трамп похвалився перед Конгресом - нібито Зеленський написав йому листа. - Американська зброя не їде до України. Скільки протримаємось? - Видворений з зали конгресу під час промови Трампа демократ імпічментом. - Німеччина прокинулася? Там готують для України допомогу яку раніше блокував Шольц. - На Харківщині аграрії вже два роки самотужки розміновують поля. - Одеса доєдналася до національного симфонічного проєкту на підтримку штурмовиків.