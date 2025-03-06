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ТСН новини 16:00 6 березня! Саміт в ЄС. Перші відомості! Трамп обмежує українців! Франція допомогла

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Час на прочитання
1 хв
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Новини України та світу станом на 16:00 середи, 6 березня 2025 року, в огляді ТСН.

   

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