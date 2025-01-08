ТСН Новини 16:00 8 січня. Удар по нафтобазі РФ, окупація Курахового і ліки з канабісу в аптеках

Новини України та світу станом 16.00, 8 січня 2025 року, в огляді ТСН: - 176 бойових зіткнень за добу: росіяни майже окупували Курахове, сили оборони знищують штурмові групи на Курщині - ЗСУ вдарили по нафтобазі у Саратовській області: палає авіаційне паливо - Ранкова атака на Херсонщину: двоє цивільних загинули, семеро поранені. У передмісті Херсона призупиняють автобусне сполучення - Засідання у форматі "Рамштайн": що обговорюватиме контактна група з підтримки України? - Розуміє путіна, хоче Гренландію та Панамський канал: що нового наговорив Трамп журналістам? - Спомин про жертв іранської ППО: у різних куточках країни проходять акції до річниці збиття українського "Боїнга" над Тегераном - На Хмельниччині затримали двох диверсантів, які підірвали залізничну колію на замовлення росіян - Коли в українських аптеках з'являться перші ліки на основі медичного канабісу і кому вони будуть доступні?