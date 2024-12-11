ТСН новини 18:00 11 грудня. В Запоріжжі шукають людей, виплати 1000 і завербовані ФСБ

Новини України та світу станом 18.00 середи, 11 грудня 2024 року, в огляді ТСН. - Понад добу у Запоріжжі триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами зруйнованої російською ракетою клініки досі шукають людей. - ЗСУ відбили втрачені позиції в Романівці на Вугледарському напрямку. - Єдина ділянка фронту, де в українських воїнів є незначне, але просування - це Харківщина. - 14 мільйонів на модернізацію. Український ЗРК "Оса" покращили за волонтерські кошти. - Стабільність і спокій обіцяє сирійцям призначений після зміни влади прем'єр Мухаммед Аль-Башир. - "Жнива" перед реформою МСЕК продовжуються. Лікарі малинської лікарні посипалися на хабарі. - У декількох західних областях України скасували графіки відключень світла. - Перші виплати 1000 гривень за програмою зимової Є-підтримки вже почали отримувати українці. Чи можна отримати гроші не через Дію? - ФСБ масово вербує дітей для диверсій в Україні. - 5-тьом причетним до трагедії, яка призвела до загибелі студента на канатній дорозі через Дніпро у Києві оголошено підозру.