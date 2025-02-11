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ТСН новини 18:00 11 лютого. Полтавщина без газу, Саратов палає, а в Україні лютує циклон!

ТСН новини 18:00 11 лютого. Полтавщина без газу, Саратов палає, а в Україні лютує циклон!

ТСН новини 18:00 11 лютого. Полтавщина без газу, Саратов палає, а в Україні лютує циклон!

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Новини України та світу станом на 18:00, 11 лютого 2025 року, в огляді ТСН.

  

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