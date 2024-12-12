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ТСН новини 18:00 12 грудня. Нові графіки відключень світла! "Чистки" в "Укрзалізниці"!

ТСН новини 18:00 12 грудня. Нові графіки відключень світла! "Чистки" в "Укрзалізниці"!

ТСН новини 18:00 12 грудня. Нові графіки відключень світла! "Чистки" в "Укрзалізниці"!

Сюжети випуску

Новини України та світу станом 18.00 четверга, 12 грудня 2024 року, в огляді ТСН.

   

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