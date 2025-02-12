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ТСН новини 18:00 12 лютого. Халепа з повітрям у Києві та вибрики сина Ілона Маска!

ТСН новини 18:00 12 лютого. Халепа з повітрям у Києві та вибрики сина Ілона Маска!

ТСН новини 18:00 12 лютого. Халепа з повітрям у Києві та вибрики сина Ілона Маска!

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 18:00, 12 лютого 2025 року, в огляді ТСН.

   

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