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ТСН новини 18:00 3 грудня. Удар по Тернополю! Новий міністр! Грузія в протестах!

ТСН новини 18:00 3 грудня. Удар по Тернополю! Новий міністр! Грузія в протестах!

ТСН новини 18:00 3 грудня. Удар по Тернополю! Новий міністр! Грузія в протестах!

Сюжети випуску

Новини України та світу станом 18:00 вівторка, 3 грудня 2024 року, в огляді ТСН.

        

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