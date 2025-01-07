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ТСН Новини 18:00 7 січня. Терор Херсонщини, пілот F-16 відзначився і весна серед зими

ТСН Новини 18:00 7 січня. Терор Херсонщини, пілот F-16 відзначився і весна серед зими

ТСН Новини 18:00 7 січня. Терор Херсонщини, пілот F-16 відзначився і весна серед зими

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Новини України та світу станом 18.00, 7 січня 2025 року, в огляді ТСН.

   

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