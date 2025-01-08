ТСН Новини 18:00 8 січня. Удар по Херсонщині, останній бій десантника і реальні “гострі картузи”

Новини України та світу станом 18.00, 8 січня 2025 року, в огляді ТСН: - Ранкова атака на Херсонщину: двоє цивільних загинули, четверо поранені - Останній бій десантника: стало відоме ім'я воїна, який загинув у рукопашному бою з якутом - 159 бойових зіткнень за добу: росіяни майже окупували Курахове, намагаються потіснити сили оборони в районі острова Козацький - "Гострі картузи" Нацгвардії: як те, що мало бути жартом, допомагає воювати українським спецпризначенцям? - ЗСУ вдарили по нафтобазі у Саратовській області: палає авіаційне паливо - Засідання у форматі "Рамштайн": що обговорюватиме контактна група з підтримки України? - Вибори до громадської ради МО: неофіційні результати і плани кандидатів - Більше "доступних ліків": що, де і наскільки можна безкоштовно отримати за розширеною програмою? - Як правильно утилізувати ялинку? Рекомендації і пункти прийому новорічних дерев