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ТСН Новини 18:00 9 січня. Скандал із командиром у ЗСУ! Переповнені лікарні в Запоріжжі!

ТСН Новини 18:00 9 січня. Скандал із командиром у ЗСУ! Переповнені лікарні в Запоріжжі!

ТСН Новини 18:00 9 січня. Скандал із командиром у ЗСУ! Переповнені лікарні в Запоріжжі!

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Новини України та світу станом 18.00, 9 січня 2025 року, в огляді ТСН.

   

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