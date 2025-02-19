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Гламур
Проспорт
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ТСН
ТСН.Cпецвипуск
ТСН новини 19 лютого. Масований удар по Одесі! Екстрений саміт у Парижі! Келлог в Києві!
ТСН новини 19 лютого. Масований удар по Одесі! Екстрений саміт у Парижі! Келлог в Києві!
ТСН новини 19 лютого. Масований удар по Одесі! Екстрений саміт у Парижі! Келлог в Києві!
ТСН новини 11:00 19 лютого. Наймасованіший удар по Одесі! Екстрений саміт у Парижі! Заяви Трампа!
Сюжети випуску
ТСН новини 11:00 19 лютого. Наймасованіший удар по Одесі! Екстрений саміт у Парижі! Заяви Трампа!
Калантай розкрив секрети створення стрічки "Камінь, ножиці, папір", яка отримала BAFTA
Скандал у 309 школі через сценку з ТЦК: двоє педагогів написали заяви на звільнення
Поки Келлог у Києві, Макрон скликав екстрений саміт у Парижі! Хто готовий відправити миротворців?!
Пекельна ніч в Одесі! Частини шахедів вибухали біля людей - очевидці про нічну атаку
Трамп хоче продати Україну! Експерт розніс скандальні заяви президента США
ТСН новини 10:00 19 лютого. Перші слова Келлога в Києві! Одеса знеструмлена!
Теракт у Миколаєві! Неповнолітні винні у загибелі 3 військових
Одеса наживо! Місто знеструмлено! Кількість постраждалих зросла
ТСН новини 09:00 19 лютого. Біженців хочуть повернути в Україну, а ЧАЕС під загрозою!
ЧАЕС більше не захищена від витоку радіації ?! Що коїться в Чорнобилі після удару Шахедом
Усе! Чехія хоче позбутися українських біженців? Неочікувані заяви на тлі підготовки перемовин!
Кияни масово ігнорують хвилину мовчання: як із цим боротиметься столична влада
ТСН новини 08:00 19 лютого. Одеса в ці хвилини! Папа Римський при смерті!
Неочікувано! Папа Римський у критичному стані - що сталося?!
Одеса наживо після удару шахедами: ситуація критична, без світла чверть міста!
ТСН новини 07:00 19 лютого. Трамп звинувачує Україну! Діти "побили" ТЦКівця!
Дивитися усім! "Я посміхаюся, значить живий"! Історія бійця, яка змусить вас плакати!
Головні новини: Трамп вимагає виборів в Україні - такої "зради" не очікував ніхто!
ТСН новини 06:00 19 лютого. Вибухи в Одесі! Трамп ділиться деталями перемовин!
Екстрено! Послухайте, що каже Трамп після перемовин з РФ: Україна сама почала війну?!
Вибухи в Одесі сьогодні: сотні будинків без світла й тепла, потрощена дитяча лікарня!
Медицина під шаленими обстрілами: які хвороби найчастіше виявляють у жителів прифронтових сіл
Новини України та світу станом на 19 лютого 2025 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube.
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