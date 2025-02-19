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ТСН новини 19 лютого. Масований удар по Одесі! Екстрений саміт у Парижі! Келлог в Києві!

ТСН новини 19 лютого. Масований удар по Одесі! Екстрений саміт у Парижі! Келлог в Києві!

ТСН новини 11:00 19 лютого. Наймасованіший удар по Одесі! Екстрений саміт у Парижі! Заяви Трампа!

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 19 лютого 2025 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube.

   

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