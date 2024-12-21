Категорія
ТСН.Cпецвипуск
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ТСН новини 20 грудня. Масована атака по Києву! "Котел" у Покровську? Шатдаун у США?

ТСН новини 20 грудня. Масована атака по Києву! "Котел" у Покровську? Шатдаун у США?

ТСН новини 00:00 21 грудня. Вибухи в Харкові! Теракт на ярмарку! Шатдаун США!

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 20 грудня 2024 року, у огляді ТСН.

   

Повʼязані теми:

Наступна публікація