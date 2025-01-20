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ТСН новини 20 січня. Наживо з інавгурації Трампа! Дрони атакували військові об'єкти в Казані!

ТСН новини 20 січня. Наживо з інавгурації Трампа! Дрони атакували військові об'єкти в Казані!

ТСН новини 16:00 20 січня. Інавгурація Трампа! Допит солдатів КНДР! Корупційні скандали в ЗСУ!

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Новини України та світу станом на 20 січня 2025 року, в огляді ТСН.

   

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