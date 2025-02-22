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ТСН новини 22 лютого. Макрону дісталось від Трампа! Шантаж "Старлінками"! Удари по Україні!

ТСН новини 22 лютого. Макрону дісталось від Трампа! Шантаж "Старлінками"! Удари по Україні!

ТСН новини 14:00 22 лютого. Судовий позов на Трампа! Дрони СБУ вгатили по РФ!

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 22 лютого 2025 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube.

   

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