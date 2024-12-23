Категорія
ТСН.Cпецвипуск
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ТСН новини 23 грудня. Напад на вчителя. Екстренні відключення. Платні послуги в медзакладах

ТСН новини 23 грудня. Напад на вчителя. Екстренні відключення. Платні послуги в медзакладах

ТСН новини 17:00 23 грудня. Візит Фіцо до Путіна! Медицина за гроші! Найкращі спортсмени року!

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 23 грудня 2024 року, у огляді ТСН.

   

Наступна публікація