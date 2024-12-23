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Політика
Війна
Гламур
Проспорт
Леді
Здоров’я
Астрологія
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ТСН
ТСН.Cпецвипуск
ТСН новини 23 грудня. Напад на вчителя. Екстренні відключення. Платні послуги в медзакладах
ТСН новини 23 грудня. Напад на вчителя. Екстренні відключення. Платні послуги в медзакладах
ТСН новини 23 грудня. Напад на вчителя. Екстренні відключення. Платні послуги в медзакладах
ТСН новини 17:00 23 грудня. Візит Фіцо до Путіна! Медицина за гроші! Найкращі спортсмени року!
Сюжети випуску
ТСН новини 17:00 23 грудня. Візит Фіцо до Путіна! Медицина за гроші! Найкращі спортсмени року!
Говард Баффет: що пов’язує легендарного інвестора та мільярдера з Україною? Ексклюзив ТСН
Дружина Асада більше не хоче жите в Росії й хоче розлучення!
Історична зустріч! Предстоятель ПЦУ зустрівся з Папою Римським
Національний олімпійський комітет нагородив найкращих спортсменів 2024 року
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Глобус України: як українці в Канаді берегли своє. Ексклюзив із архівів телебачення 80-х
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Замість радянського скла: у костелі Святого Миколая відновлять автентичний вітраж
ТСН новини 15:00 23 грудня. Екстренні відключення світла! Трамп планує зустріч із Путіним?
ТСН новини 16:00 23 грудня. Доля потрощеного костелу та пошматованого леопардом чоловіка
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Тетяни мусять змінити ім’я на Горпину: як російська пропаганда розповсюджують фейки і вкиди
ТСН новини 14:00 23 грудня. Де Тищенко? Батько побив вчителя! Новорічні святкування!
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Строк запобіжки сплив! На суд не з’явився! Де розшукали скандального нардепа Тищенка?
У Луцьку організували новорічну виставу для дітей військовослужбовців
Україна отримала 1,1 мільярда доларів від МВФ
ТСН новини 13:00 23 грудня. Платні послуги в медзакладах! В Україну йде тепло!
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МАФи на історії і діти без школи. Голова-мільйонер знову в центрі скандалів
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ТСН Новини 12:00 23 грудня. Нові заяви Трампа, суд над Тищенком, удар по Києву
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Не з’явився, а мали доправити примусово! Нардеп Тищенко надурив суд
В Україні з'явилася нова професія: будь-хто може долучитися
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Трамп готовий задовольнити “хотілки” Путіна! Оце так нові заяви
Новини України та світу станом на 23 грудня 2024 року, у огляді ТСН.
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