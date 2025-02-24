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ТСН новини 24 лютого. Зеленський ошелешив європейців! Річниця страшного дня!

ТСН новини 24 лютого. Зеленський ошелешив європейців! Річниця страшного дня!

Найважливіше за вечір! ТСН новини 24 лютого. Зеленський ошелешив європейців! Річниця страшного дня!

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Новини України та світу станом на 24 лютого 2025 року, в огляді ТСН.

   

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