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ТСН новини 25 січня. Удар по Київщині! Зміни щодо проходження ВЛК!

ТСН новини 25 січня. Удар по Київщині! Зміни щодо проходження ВЛК!

Екстрено! Влучання в багатоповерхівку на Київщині - триває розбір завалів!

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Новини України та світу станом на 25 січня 2025 року, в огляді ТСН.

  

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