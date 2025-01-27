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ТСН новини 27 січня. Удар по Дніпру! Скандальні вибори в Білорусі! Санкції ЄС проти РФ!

ТСН новини 27 січня. Удар по Дніпру! Скандальні вибори в Білорусі! Санкції ЄС проти РФ!

ТСН новини 17:00 27 січня. Удар по Дніпру! Вибух у Бєлгороді через кадирівців!

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 27 січня 2025 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube.

   

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