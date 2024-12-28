Категорія
ТСН.Cпецвипуск
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ТСН Новини 28 грудня. Ситуація в Покровську! Склад з шахедами в РФ підірвали! Заяви Фіцо

ТСН Новини 28 грудня. Ситуація в Покровську! Склад з шахедами в РФ підірвали! Заяви Фіцо

ТСН Новини 14:00 28 грудня. Вирішальна битва за Покровськ! Склад з шахедами в РФ підірвали!

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 28 грудня 2024 року, в огляді ТСН.

         

Повʼязані теми:

Наступна публікація