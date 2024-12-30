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ТСН Новини 30 грудня. Обмін полоненими! ДТП на Закарпатті! Дитячі ігри зі зброєю!

ТСН Новини 30 грудня. Обмін полоненими! ДТП на Закарпатті! Дитячі ігри зі зброєю!

Нестримні емоції! 189 українських військових повернулись із російського полону

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Новини України та світу станом на 30 грудня 2024 року, в огляді ТСН.

   

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