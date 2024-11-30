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ТСН Новини 30 листопада. Закон про дезертирство! Шлюбна афера! В Україні прикрашають ялинки!

ТСН Новини 30 листопада. Закон про дезертирство! Шлюбна афера! В Україні прикрашають ялинки!

Новини ТСН 14:00 30 листопада. Росіяни тероризують Херсон! ЗСУ уразили РЛС у Криму

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Новини України та світу станом на 30 листопада 2024 року, в огляді ТСН.

       

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