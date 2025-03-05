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ТСН новини 5 березня. Заяви Трампа в Конгресі! Удар по Одещині! Зброя для України!
ТСН новини 5 березня. Заяви Трампа в Конгресі! Удар по Одещині! Зброя для України!
ТСН новини 5 березня. Заяви Трампа в Конгресі! Удар по Одещині! Зброя для України!
ТСН новини 11:00 5 березня. Заяви Трампа в Конгресі! Удар по Одещині! Зброя для України!
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ТСН новини 11:00 5 березня. Заяви Трампа в Конгресі! Удар по Одещині! Зброя для України!
Мадяр зробив несподівану заяву: ось що треба зробити, щоб зупинити росіян!
Енергомодернізація в Україні: школи, лікарні та дитсадки стануть енергоефективнішими
Головні заяви Трампа в конгресі про війну, переговори та Зеленського!
Жорсткі заяви розвідника, який знищив танк окупантів: як можна гоцати під російську музику?!
Три зими в умовах війни: що з українською енергетикою та успішні кейси енергоефективності
Безпрецедентні заяви Трампа на виступі в конгресі - Канада напружилась, а що з Україною?!
Новий та сучасний тип протезування в Україні – остеоінтеграція
ТСН новини 12:00 5 березня! Шок-заяви Трампа! Вибухи під Києвом та Одесою!
Росіяни атакували дронами Київщину: що відомо про наслідки
ТСН новини 10:00 5 березня. Мегаскандальний виступ Трампа в Конгресі!
Повстання проти Трампа під час промови! Експерт розніс президента США в ефірі!
Рішення Трампа трясуть енергетичний ринок: чи буде "сватання" з Росією?
Новий характер війни: FPV дрони на оптоволокні змінюють хід боїв
ТСН новини 09:00 5 березня. Трамп "пробачає" Зеленському! Масштабна атака по Одесі!
Жорстокі удари по Одещині! Усе навколо розтрощене! Загинула людина!
Сварка Трампа із Зеленським закінчилась?! Головні тези гучної промови в Конгресі
Одеса знову під масованим ударом! Дрони вдарили по середмістю! Є жертви!
ТСН новини 08:00 5 березня. Трампа освистали в Конгресі! Феєрична бійка депутатів!
108 бойових зіткнень за добу: фронтові зведення від Генштабу ЗСУ
Дмитро Сова розповів про всі переваги рекрутингу: це варто послухати кожному
"Чесно сказати? Ой, постараюсь без матів": історія бійця, який втратив ноги після пострілу ворожого танка
Новини ТСН 07:00 5 березня. На Трампа накинулися в Конгресі?! Неочікувана заява про Україну
На розмінування України знадобиться 800 років! Як пришвидшити?
У Львові відкрили ще "Школу Супергероїв" - для дітей, які проходять довготривале лікування
Виступ Трампа в Конгресі закінчився криками! Опоненти не стрималися! Наживо зі США!
Шок-заяви Трампа, на які не звернули увагу! Знакові сигнали для України!
Новини ТСН 06:00 5 березня! Світ шокований заявами Трампа!
Такого звернення Трампа ще не було! За що освистали президента США?! Головні заяви в Конгресі
Щойно! Виступ Трампа в Конгресі! Лист від Зеленського, перемовини та свист у залі!
Трамп вгатив ножем у спину Україні! Цинічний шантаж!
Новини України та світу станом на 5 березня 2025 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube.
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