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ТСН новини 5 березня. Заяви Трампа в Конгресі! Удар по Одещині! Зброя для України!

ТСН новини 5 березня. Заяви Трампа в Конгресі! Удар по Одещині! Зброя для України!

ТСН новини 11:00 5 березня. Заяви Трампа в Конгресі! Удар по Одещині! Зброя для України!

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 5 березня 2025 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube.

   

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