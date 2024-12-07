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ТСН Новини 6 грудня. Ворожий обстріл Кривого Рогу та Запоріжжя, День ЗСУ, свято Миколая

ТСН Новини 6 грудня. Ворожий обстріл Кривого Рогу та Запоріжжя, День ЗСУ, свято Миколая

ТСН Новини 00:00 7 грудня. Зграї "Шахедів" над Україною!

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Новини України та світу станом на 6 грудня 2024 року, в огляді ТСН.

        

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