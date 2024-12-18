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ТСН Новини за 18 грудня. Російські війська в Сирії! Екологічна катастрофа у Чорному морі!

ТСН Новини за 18 грудня. Російські війська в Сирії! Екологічна катастрофа у Чорному морі!

Новини ТСН 11:00 18 грудня. ДБР затримало голову КРАІЛ! Скандальний допит Бойка

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Новини України та світу станом на 18 грудня 2024 року, в огляді ТСН.

   

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