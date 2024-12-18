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Укрaїнa
Політика
Війна
Гламур
Проспорт
Леді
Здоров’я
Астрологія
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ТСН
ТСН.Cпецвипуск
ТСН Новини за 18 грудня. Російські війська в Сирії! Екологічна катастрофа у Чорному морі!
ТСН Новини за 18 грудня. Російські війська в Сирії! Екологічна катастрофа у Чорному морі!
ТСН Новини за 18 грудня. Російські війська в Сирії! Екологічна катастрофа у Чорному морі!
Новини ТСН 11:00 18 грудня. ДБР затримало голову КРАІЛ! Скандальний допит Бойка
Сюжети випуску
Новини ТСН 11:00 18 грудня. ДБР затримало голову КРАІЛ! Скандальний допит Бойка
День донора: у Дніпрі здають кров для порятунку поранених
Війна в об'єктиві: у Києві відкрилася виставка американського бізнесмена Говарда Баффета
Міг допомагати росіянам! ДБР затримало голову комісії з регулювання азартних ігор та лотерей
“Бавовняні схеми” росіян: як окупанти отримують компонент для пороху в обхід санкцій
Зустріч Зеленського з Рютте: про що говоритимуть лідери
ТСН Новини 10:00 18 грудня. Російські війська в Сирії! Екологічна катастрофа у Чорному морі!
ТСН новини 09:00 18 грудня. Окупанти просунулися на Донеччині, нова резолюція ООН щодо РФ
Росія потерпає від мазуту та смороду через потоплення танкерів у Чорному морі!
DeepState: окупанти захопили Сонцівку та просунулися в 9 населених пунктах
Зустріч, яка може забезпечити перемогу! Зеленський вирушив з України
ТСН Новини 08:00 18 грудня. Людина Трампа в Україні! Новий хабар у МСЕК! Евакуація з-під Покровська!
Як витратити “Зимову єПідтримку” просто у відділенні Укрпошти
Спецпредставник Трампа відвідає Україну!
Над Ростовом вибухи і дим! У місті працює ППО!
Тисячі жертв режиму! У Сирії знайшли вже 5 масових поховань!
Північнокорейська техніка вже на Харківському напрямку: подробиці від Волохова
Як вириватись з охоплень: ЗСУ опановують нові тактики бою з росіянами
Автономні операційні на колесах: нові розробки для порятунку військових
Сирський розкрив всю правду про ситуацію на полі бою. Які можуть бути наслідки?
Новини ТСН 07:00 18 грудня. Примусова евакуація з Покровська! Суд над комбригом! Нова влада в Сирії!
ТСН новини 6:00 18 грудня. Скандал з МСЕК, голосування в США, допомога від Польщі
Польща надасть Україні 100 мільйонів євро допомоги! Дональд Туск зустрівся з Зеленським
Дональда Трампа знову обрали президентом: навіщо американцям ще одні вибори?
Піймали на гарячому! Голова Маріупольської МСЕК оформляла фіктивні інвалідності!
"Розбиває танки, а мене не розбив": історія 23-річного ветерана
Новини України та світу станом на 18 грудня 2024 року, в огляді ТСН.
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