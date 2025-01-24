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ТСН новини за 24 січня. Знакові заяви Трампа щодо війни! Психіатр ЗСУ під вартою!

ТСН новини за 24 січня. Знакові заяви Трампа щодо війни! Психіатр ЗСУ під вартою!

ТСН новини 00:00 25 січня. Знову винна Україна? Мовний скандал на Євробаченні у Польщі!

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Новини України та світу станом на 24 січня 2025 року, в огляді ТСН.

   

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