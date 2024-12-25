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Політика
Війна
Гламур
Проспорт
Леді
Здоров’я
Астрологія
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ТСН
ТСН.Cпецвипуск
ТСН новини за 25 грудня. Ракетний удар по Україні! Аварійні відключення світла!
ТСН новини за 25 грудня. Ракетний удар по Україні! Аварійні відключення світла!
ТСН новини за 25 грудня. Ракетний удар по Україні! Аварійні відключення світла!
Удар по Дніпру - є загиблий! Перебої з водою та понад 10 вибухів!
Сюжети випуску
Удар по Дніпру - є загиблий! Перебої з водою та понад 10 вибухів!
Новини ТСН 11:00 25 грудня. Удар по Дніпру - є загиблий! У Харкові - перебої зі світлом та опаленням!
ТСН новини 10:00 25 грудня. Удар по Дніпру та Харкову! Перебої зі світлом! Авіатроща в Казахстані!
Моторошна авіатроща в Казахстані - на борту були десятки пасажирів
Різдво у розбитому храмі! Костел Святого Миколая в Києві проводить святкову службу!
Люди готувалися до Різдва... Моторошні подробиці удару балістикою по Кривому Рогу
ТСН новини 09:00 25 грудня. Наживо з Харкова після обстрілу! Масштабні відключення світла!
ТСН новини 08:00 25 грудня. Ракетний удар по Україні! Аварійні відключення світла!
Харків наживо: перебої з опаленням та світлом! Обстріл від самого ранку
У Києві вирушив різдвяний трамвай
Рекламне агентство з РФ брехало про COVID і маніпулювало виборами!
Клопотенко прокоментував скандал зі зніманнями в Лаврі
Харків, Дніпро - десятки вибухів! Ракета полетіла на Молдову й Румунію!
Несподіваний гість! Як у Києві зустрічали британського героя дитячих книг Паддінгтона
Що рідні передають військовим на фронт на Різдво - наживо з Часового Яру
До сліз! Військовий розповів, як святкують Різдво на фронті
У чому секрет українського Щедрика - ексклюзив від ТСН!
ТСН Новини 07:00 25 грудня. Масована ракетна атака на Україну! У Харкові вибухи!
ТСН новини 06:00 25 грудня. Масований обстріл на Різдво! Вибухи в Харкові!
Ці факти вас шокують! Як святкували Різдво понад 1000 років тому!?
Екстрено! Пуски крилатих ракет - загроза для всієї країни! Перші вибухи в Харкові!
Суховантаж РФ самознищився в Середземному морі!
Новини України та світу станом на 25 грудня 2024 року, в огляді ТСН.
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