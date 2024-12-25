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ТСН новини за 25 грудня. Ракетний удар по Україні! Аварійні відключення світла!

ТСН новини за 25 грудня. Ракетний удар по Україні! Аварійні відключення світла!

Удар по Дніпру - є загиблий! Перебої з водою та понад 10 вибухів!

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Новини України та світу станом на 25 грудня 2024 року, в огляді ТСН.

   

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