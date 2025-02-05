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ТСН новини за 5 лютого. Скандальні цитати Зеленського! Масові обшуки в Криму!

ТСН новини за 5 лютого. Скандальні цитати Зеленського! Масові обшуки в Криму!

ТСН новини 11:00 5 лютого. Скандальні цитати Зеленського! Масові обшуки в Криму!

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Новини України та світу станом на 5 лютого 2025 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube.

   

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