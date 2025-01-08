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ТСН Новини за 8 січня. Секрет шаблі Мазепи! Гучні заяви Дональда Трампа

ТСН Новини за 8 січня. Секрет шаблі Мазепи! Гучні заяви Дональда Трампа

ТСН Новини 11:00 8 січня. Секрет шаблі Мазепи! Гучні заяви Дональда Трампа

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 8 січня 2025 року в огляді ТСН.

   

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