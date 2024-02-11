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ТСН за 11 лютого 2024 року | Повний випуск новин

ТСН за 11 лютого 2024 року | Повний випуск новин

ТСН 17:00 за 11 лютого 2024 року | Новини України

Сюжети випуску

Ситуація на фронті, блокування кордону, обстріл України та інше - у випуску за 11 лютого 2024.

   

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