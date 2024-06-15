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Укрaїнa
Політика
Війна
Гламур
Проспорт
Леді
Здоров’я
Астрологія
Відео
Рецепти
Економіка
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Світ
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ТСН
ТСН.Cпецвипуск
ТСН за 15 червня 2024 року | Повний випуск новин
ТСН за 15 червня 2024 року | Повний випуск новин
ТСН за 15 червня 2024 року | Повний випуск новин
ТСН 14:00 за 15 червня 2024 року | Повний випуск новин
Сюжети випуску
ТСН 14:00 за 15 червня 2024 року | Повний випуск новин
Новосілля в капібари, евакуйованого з-під обстрілів
Чи здорожчають продукти?
Українські бійці отримають тонну медикаментів!
Саміт миру стартував: заяви президентів України та Швейцарії
"Мирні" договори Путіна: які варіанти закінчення війни пропонувала Росія
Саміт миру: залаштунки глобального заходу та перші заяви лідерів світу
Українські воїни призезли золото та срібло зі змагань військових-ветеранів у Шотландії
Саміт миру, "Рамштайн", G7, конференції в Німеччині та Болгарії: глобальні заходи заради України
ТСН 13:00 за 15 червня 2024 року | Повний випуск новин
Майже 800 днів у полоні! Історія азовця Ярослава Пархоменка
Мирні плани: що пропонують інші країни і чого прагне сама Україна
Удар по Шостці! Людей на Сумщині закликають евакуюватися!
ТСН 12:00 за 15 червня 2024 року | Повний випуск новин
Збірна України на Євро-2024: де тренуються, коли та де дивитися матч
16 червня - День батька! Три історії татусів під час повномасштабного вторгнення
Старт Саміту миру! Ексклюзив ТСН зі Швейцарії!
У Чернігові стартував благодійний ярмарок для допомоги ЗСУ
Путін розродився ідеями про перемовини і зробив "хід з конем"! Що це було?
Тепер все змінилося! Генсек НАТО Столтенберг про провал Росії у війні та шанси України
Угорщина пояснила своє зняття вето про початок переговорів про вступ України до ЄС
ТСН 11:00 за 15 червня 2024 року | Повний випуск новин
Гай дитячих снів: у Макарові висаджують дерева у пам'ять про дітей, яких убила Росія
НАТО створює нову структуру для допомоги України
Прибувають снаряди, які Чехія закупила для України
Саміт миру: приєдналися понад 90 країн з 5 континентів!
ТСН 10:00 за 15 червня 2024 року | Повний випуск новин
Обманули тоді, обмануть і зараз! Як росіяни зруйнували Запорізьку Січ і чому переговори з ними нічого не варті
Німеччина розгромила Шотландію! Чемпіонат Європи з футболу стартував
Спрут російського впливу. Чому наративи Кремля досі знаходять відгук на Заході?
Найбільша кількість винаходів за усю історію! Українські підлітки вертаються з конкурсу з США
Горіло три дні після російської атаки! Масштабну пожежу на Київщини загасили!
Саміт миру стартує! 92 країни будуть!
ТСН 09:00 за 15 червня 2024 року | Повний випуск новин
Окупанти атакували Харківщину та Дніпропетровщину – є поранені
ЗСУ знищили 16 ворожих танків та БМП на Покровському напрямку
Росія використовує Радбез ООН, щоб відвернути увагу від Саміту миру
Чи вплинуть заяви Путіна на проведення глобального саміту миру
Нічна атака українських дронів на Ростовщині!
15 червня діятимуть графіки відключень протягом 15 годин
Боєць відкрив гончарну виставку своїх робіт
День Х настав! 15 червня стартує саміт миру в Швейцарії!
Новини ТСН 8:00 15 червня. Старт глобального Саміту миру!
Саміт миру, ситуація на фронті, обстріл України та інше - у випуску ТСН за 15 червня 2024.
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