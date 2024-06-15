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ТСН за 15 червня 2024 року | Повний випуск новин

ТСН за 15 червня 2024 року | Повний випуск новин

ТСН 14:00 за 15 червня 2024 року | Повний випуск новин

Сюжети випуску

Саміт миру, ситуація на фронті, обстріл України та інше - у випуску ТСН за 15 червня 2024.

    

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