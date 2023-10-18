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ТСН за 18 жовтня 2023 року | Повний випуск новин

Дата публікації
Перегляди
68
Час на прочитання
1 хв
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Обстріл Запоріжжя, справа Майдану, фронтові зведення та інше – у випуску ТСН за 18 жовтня 2023 року.

    

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Дата публікації
Перегляди
68
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