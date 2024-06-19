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ТСН за 19 червня 2024 року | Повний випуск новин

ТСН за 19 червня 2024 року | Повний випуск новин

Тваринна ненависть до ворога, знищить нас самих - Бородін

Сюжети випуску

Нічна атака на Україну, Путін у КНДР, фронтові зведення та інше - у випуску ТСН 19 червня 2024 року.

    

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