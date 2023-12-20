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Краще з Youtube
Ексклюзив ТСН
Укрaїнa
Політика
Війна
Гламур
Проспорт
Леді
Здоров’я
Астрологія
Відео
Рецепти
Економіка
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ТСН
ТСН.Cпецвипуск
ТСН за 20 грудня 2023 року | Повний випуск новин
ТСН за 20 грудня 2023 року | Повний випуск новин
ТСН за 20 грудня 2023 року | Повний випуск новин
ТСН 11:00 за 20 грудня 2023 року | Повний випуск новин
Сюжети випуску
ТСН 11:00 за 20 грудня 2023 року | Повний випуск новин
Мисливці за привидами їм позаздрять! Як українці ведуть боротьбу за те, чого не видно
Росіян зомбують на війну обіцянками багатого життя, але після так званої “СВО”
Вдома з канапками чи в СПА-готелі за 17 тисяч гривень! Де і як можна зустріти Новий рік?
Замінила скрипку на гранатомет! 24-річна киянка воює і вже не рахує свої поранення
Понад 5 тисяч вантажівок стоять у чергах на в’їзд в Україну! Кордони з Польщею досі заблоковані
Чи сприятиме бельгійське головування Україні! Інсайди з ЄС
ТСН 10:00 за 20 грудня 2023 року | Повний випуск новин
Добрі справи гендеру не мають. Жінки у кузні допомагають бійцям укріплюватись
Підсумки року від Зеленського! Політолог оцінив головні тези
Ескалація війни на Близькому Сході! Теперішні провокацію можуть перерости у велику війна навесні
Президента просять відреагувати! Другий етап земельної реформи! Чому аграрії б’ють на сполох через нововведення?
ТСН 09:00 за 20 грудня 2023 року | Повний випуск новин
Без болю у втомлених спинах! У Харкові розпочали реабілітаційний проєкт для воїнів
Допомога Україні під загрозою: Сенат США відклав голосування
Київстар знову барахлить! На Заході та Півдні України немає зв’язку та інтернету
Досі не вірить, що пережите - не сон! Історія сержанта, який мотивує штурмовиків
ТСН 08:00 за 20 грудня 2023 року | Новини України
Пресконференція Зеленського в тезах!
На авто ЗСУ збирають навіть такси! Волонтерити можна і так!
Атака України вночі! Не минулось без наслідків! Головне на ранок
Мобілізація 2024 року! Чи буде чим оснастити 500 тисяч новобранців?
Росіяни вдарили по Торецькій громаді авіабомбами! Як проходить евакуація в місті?
Зеленський прокоментував стосунки із Залужним
Трампу заборонили балотуватися в президенти
На Авдіївському напрямку – пекло! За добу було відбито зо 30 атак ворога
Італія не тільки продовжить, а й розширить українську підтримку!
Херсон знову під вогнем! Постраждала жінку з трьома дітьми!
ТСН 07:00 за 20 грудня 2023 року | Новини України
Росія має компенсувати 5 мільярдів доларів Нафтогазу
Вдосконалили до ідеалу! Захист для ЗСУ - вражає
Ворог на Авдіївку наступає цілими поселеннями. Стримати поки є чим! Репортаж ТСН
Витрачають снаряди, щоб вгамувати ворожу піхоту! Ексклюзивний репортаж ТСН!
Зеленський: жінок мобілізовувати не будуть!
Росіяни знову запустили "Шахеди"! ППО збила 18 із 19 дронів!
ТСН 06:00 за 20 грудня 2023 року | Повний випуск новин
Франція почне тренувати українських пілотів на винищувачах F-16
Що залишилось поза кадром пресконференції Зеленського!?
Обстріл регіонів, втрати ворога, РЕБ на війні та інше – у випуску ТСН за 20 грудня 2023.
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