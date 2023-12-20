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ТСН за 20 грудня 2023 року | Повний випуск новин

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ТСН за 20 грудня 2023 року | Повний випуск новин

ТСН 11:00 за 20 грудня 2023 року | Повний випуск новин

Сюжети випуску

Обстріл регіонів, втрати ворога, РЕБ на війні та інше – у випуску ТСН за 20 грудня 2023.

      

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Дата публікації
Перегляди
63
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