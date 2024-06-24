ТСН за 24 червня 2024 року | Повний випуск новин

Новини України та світу на понеділок, 24 червня 2024 року, в огляді ТСН в рамках телемарафону: - 80 разів атакував ворог Сили оборони на фронті від початку доби. Найважче зараз на Покровському напрямку. Запеклі бої там точаться за населений пункт за Новоолександрівка. - Масштабну пожежу ліквідували рятувальники в Одесі. Її гасили майже 6 годин. Ворог атакував місто двома ракетами "Калібр". Влучання зафіксували в склади продовольства та побутової хімії. - Українські воїни вразили навчальний центр та полігон у російському Єйську. - "Морські крихітки", що витіснили Російський флот із Чорного моря. Видання "Wall Street Journal" довідалося про нові тактики застосування дронів, розроблені СБУ. - В Україні створюють умови для повернення Криму. І сьогодні в столиці відбувся Форум, де обговорили шляхи деокупації півострова. - Про дощі цього тижня нарешті - забудемо. В Укргідрометцентрі ТСН пообіцяли в найближчі дні хорошу погоду. - Жителі одеської двоповерхівки, яка в січні постраждала від атаки ворожого дрона, скаржаться, що їхні оселі непридатні для проживання. - Уже другу добу на Київщині ліквідовують наслідки російської атаки, що сталася в ніч проти неділі. - Міністерство освіти оновило правила вступу до аспірантури. Відтепер учитися на денній формі навчання за контрактом - неможливо.