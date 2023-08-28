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Укрaїнa
Політика
Війна
Гламур
Проспорт
Леді
Здоров’я
Астрологія
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ТСН
ТСН.Cпецвипуск
ТСН за 28 серпня 2023 року | Повний випуск новин
ТСН за 28 серпня 2023 року | Повний випуск новин
ТСН за 28 серпня 2023 року | Повний випуск новин
ТСН 17:00 за 28 серпня 2023 року | Повний випуск новин
Сюжети випуску
ТСН 17:00 за 28 серпня 2023 року | Повний випуск новин
Чорний день календаря: як Росія ввела регулярні війська в Україну
Ача-ача: найкращий день під час війни командира "Джиммі"
В Україні може з'явитися жандармерія
Які країни світу найбільше заробляють через війну в Україні
Андрій Хливнюк поглузував з лідера гурту "Звери", який приїжджав на Донбас розважати окупантів
ТСН 16:00 за 28 серпня 2023 року | Повний випуск новин
Узяв хабар - державний зрадник | Тарас Загородній
Авіатроща на Житомирщині: нові версії трагедії
Псевдохвороби для ухилянтів: у Вінниці «накрили» схємщиків
Аномальна спека в Україні: хто в зоні ризику
Гроші для України: очікується інвестиційний бум
ТСН 15:00 за 28 серпня 2023 року | Повний випуск новин
Приголомшливий каменепад: величезні брили перекрили кордон між Францією та Італією
Увага, аномальна спека, подекуди до +37 – у Києві запровадили тепловий режим
Дорослі у свої 10: через війну діти-переселенці допомагають мамі прогодувати родину
П'ять країн ЄС "повстали" проти українського зерна
Країни ЄС можуть будь-якої миті можуть закрити всі кордони з Білоруссю
Є газ та вугілля: Україна готова до зимових холодів
Терміново: де в Україні оголошена примусова евакуація
СБУ "накрила" членів ВЛК і лікаря - поставили на потік схему для ухилянтів
Гроші для війська і критичних потреб: в Одесі протести проти марнотратства місцевої влади
Підтримуватимуть здоров’я ветеранів: у МОЗ грандіозні плани щодо військових
ТСН 14:00 за 28 серпня 2023 року | Повний випуск новин
Коригувала ворожий вогонь по рідному місту: агентці світить довічне
Унікальні артефакти: в Успенському соборі відбувається грандіозне дійство
Понівечене авто на згадку про жорстокість Росії
Історія, яку має почути кожен: подвиги освітянського фронту
ТСН 13:00 за 28 серпня 2023 року | Повний випуск новин
Ракети не зламають: Мама з дочкою повертаються в Україну після протезування
Смаколиків хочете: незвичайне кафе підкорює військових
Підтримати бойовий дух малюнками – жителька Кропивницького підбадьорює сусідів
Українка перша на чемпіонаті світу
"Тепловий режим" у Києві - Україну накрила аномальна спека
Оце придумав - комора врятувала українців від російської атаки
Нічого собі: чим замінюють овочі та фрукти з Херсонщини
Росія стягує залишки "еліти" на війну - інсайди від воїна ЗСУ просто з фронту
Російський аеродром атакували картонні дрони, у Москві - теж гаряче
Бойкот - у розпалі: п'ять країн ЄС повстали проти українського зерна
Замість пенсії вийшов на війну - історія бойового медика, який підірвався на міні
Все ж закінчуються: у Буданова сказали, скільки ракет лишилося в Росії
ТСН 12:00 за 28 серпня 2023 року | Новини України
Дрони в РФ паралізують аеропорти - свіжа "бавовна"
Ворог знову атакує Україну, та наступ ЗСУ це не зупиняє
День пам'яті, протести в Одесі, зерновий бойкот та інше – у випуску ТСН за 28 серпня 2023 року.
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