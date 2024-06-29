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ТСН за 29 червня 2024 року | Повний випуск новин

ТСН за 29 червня 2024 року | Повний випуск новин

ТСН 00:00 за 29 червня 2024 року | Повний випуск новин

Сюжети випуску

Ситуація на фронті, обстріл Дніпра, зміна керівництва ЄС та інше - у випуску ТСН за 29 червня 2024.

    

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