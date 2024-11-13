Удар по Києву і Харкову, ліквідація злочинця РФ в Криму. ТСН НОВИНИ 16:00 13 листопада

Новини України та світу станом на 16:00 середи, 13 листопада 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Вперше за 73 дні - комбінована атака на Київ. Кияни цей ранок вже традиційно зустріли в метро та укриттях. - У Броварському районі біля Києва зруйновано будівлю підприємства. Пожежу рятувальники вже ліквідували. - Кількість поранених через удар по Харкову зросла до 4-х. Ворожий безпілотник атакував житловий будинок у Салтівському районі опівдні. - Російські окупанти вперто штурмують Курахове на Донеччині. Нині ворог пробує сконцентрувати сили у районі місцевої школи на сході міста – повідомляє DeepState. - Росіяни готують ще одну битву за Торецьк. Стягують сили і підтягують нові підрозділи. Як українські військові посилюють оборону - репортаж Юлії Кирієнко. - Ліквідували воєнного злочинця, який віддавав накази обстрілювати українські міста. ТСН із власних джерел в СБУ стало відомо, кого саме підірвали сьогодні вранці у Севастополі. - Повітряна тривога для російської опозиціонерки - українські активісти зірвали виступ Юлії Навальної на айті-конференції в Ліссабоні. - Двоє 16-річних хлопців опинилися у комі після зіткнення мотоциклів на Рівненщині. - У Дніпрі родини загиблих бійців власноруч створили меморіальний комплекс і тепер шукають митця, який би створив пам’ятний мурал. - Зима вже близько. Сніг починає вкривати деякі регіони країни.