Ухвалено правила бронювання. Абхазію сколихнули протести проти РФ. Новини ТСН 16:00 15 листопада

Новини України та світу станом 16:00 15 листопада 2024 року, в огляді ТСН. - Російські диверсанти встановили свій триколор неподалік кордону з боку Чернігівщини. Що кажуть наші військові? - Зруйновані будинки, загибла та 10 поранених. Росіяни вночі атакували Одесу ударними дронами. - СБУ виявила російського "крота" у лавах Сил спецоперацій. Хто він та які завдання виконував? - Відстрочка - лише через Дію, а зарплата заброньованого - не менша за 20 тисяч гривень. Уряд оновив критерії бронювання для підприємств. - Міноборони затвердило нові зміни під час проходження ВЛК. В чому вони полягають? - В окупованій грузинській Абхазії спалахнули протести проти нової "інвестиційної угоди" з Росією. - Гроші закінчуються? Російський диктатор зменшує державні витрати на лікування поранених вояків. - Підкріплення не лише технікою, але і новою, навченою воювати бригадою. У Франції завершують навчання українські військові. - Неповнолітній мотоцикліст, що зіштовхнувся з однолітком, який також їхав на мотоциклі - помер у лікарні на Рівненщині. - Порожні стільці. Акцію на підтримку ув'язнених, полонених чи зниклих безвісти українських митців провели правоохоронці у столиці. - Як почати розмову з ветераном? Психологи, ветерани та волонтери зібралися на форумі, де шукають способи, як комунікувати під час війни. - Гендерна рівність в спорті. В Києві за ініціативи НОК України та комісії "Жінки в спорті" провели перший всеукраїнський форум. - Ляпас перед боєм: на зважуванні легендарний боксер Майк Тайсон вдарив свого суперника Джейка Пола, їх ледве розвела охорона.