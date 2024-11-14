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Втеча в`язня! Хабарі у Тернополі! Загинула Альпака! Новини ТСН 14:00 14 листопада

Втеча в`язня! Хабарі у Тернополі! Загинула Альпака! Новини ТСН 14:00 14 листопада

Втеча в`язня! Хабарі у Тернополі! Загинула Альпака! Новини ТСН 14:00 14 листопада.

Сюжети випуску

Новини України та світу станом 14:00 14 листопада 2024 року, в огляді ТСН.

    

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