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Закон по СЗЧ підписано! У Грузії розганяють мітинги! Бої у Сирії. Новини ТСН 12:00 29 листопада

Закон по СЗЧ підписано! У Грузії розганяють мітинги! Бої у Сирії. Новини ТСН 12:00 29 листопада

Закон по СЗЧ підписано! У Грузії розганяють мітинги! Бої у Сирії. Новини ТСН 12:00 29 листопада

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Новини України та світу станом 12:00 29 листопада 2024 року, в огляді ТСН.

     

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