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Закриття низки посольств, удари по РФ і особлива футболка збірної. Новини ТСН 18:00 20 листопада

Закриття низки посольств, удари по РФ і особлива футболка збірної. Новини ТСН 18:00 20 листопада

Закриття низки посольств, удари по РФ і особлива футболка збірної. Новини ТСН 18:00 20 листопада

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Новини України та світу станом 18:00 20 листопада 2024 року, в огляді ТСН.

   

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