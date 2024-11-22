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Заплакана очільниця МСЕК. Вибух у Дніпрі. Зрадники без нагород. Новини ТСН 14:00 22 листопада

Заплакана очільниця МСЕК. Вибух у Дніпрі. Зрадники без нагород. Новини ТСН 14:00 22 листопада

Заплакана очільниця МСЕК. Вибух у Дніпрі. Зрадники без нагород. Новини ТСН 14:00 22 листопада

Сюжети випуску

Новини України та світу станом 14:00 22 листопада 2024 року, в огляді ТСН.

      

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