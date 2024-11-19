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Жах в Глухові, 1000 днів повномасштабної війни і МСЕК онлайн. Новини ТСН 12:00 19 листопада

Жах в Глухові, 1000 днів повномасштабної війни і МСЕК онлайн. Новини ТСН 12:00 19 листопада

Жах в Глуховы, 1000 днів повномасштабної війни і МСЕК онлайн. Новини ТСН 12:00 19 листопада

Сюжети випуску

Новини України та світу станом 12:00 19 листопада 2024 року, в огляді ТСН

   

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