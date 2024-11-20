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Зрадник у Дніпрі! Підвищена загроза обстрілу! Новини ТСН 12:00 20 листопада

Зрадник у Дніпрі! Підвищена загроза обстрілу! Новини ТСН 12:00 20 листопада

Зрадник у Дніпрі! Підвищена загроза обстрілу! Новини ТСН 12:00 20 листопада

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Новини України та світу станом 12:00 20 листопада 2024 року, в огляді ТСН.  

   

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