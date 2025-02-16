Категорія
ТСН. Тиждень
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ТСН.Тиждень з Аллою Мазур 16 лютого. "Турборежим" Трампа, відбиття Торецька і кріндж від попів Росії

ТСН.Тиждень з Аллою Мазур 16 лютого. "Турборежим" Трампа, відбиття Торецька і кріндж від попів Росії

ТСН.Тиждень з Аллою Мазур 16 лютого. "Турборежим" Трампа, відбиття Торецька і кріндж від попів Росії

Сюжети випуску

Огляд новин України та світу станом на 16 лютого 2025 року у випуску ТСН.Тиждень з Аллою Мазур.

   

Повʼязані теми:

Наступна публікація