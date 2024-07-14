ТСН Тиждень з Аллою Мазур за 14 липня 2024 року | Новини України

ТСН.Тиждень з Аллою Мазур за 14 липня 2024 року. - Замах, що змінить все! Чому постріл у Трампа зрекошетив у Байдена? І чи є шанси у демократів на перемогу тепер? - Яке місто наступним росіяни збираються перетворити на Бахмут та Авдіївку? І чи реальна атака ворога з Півночі, про яку каже Буданов? - Чорний понеділок. Навіщо Путіну показове вбивство дітей і лікарів? - Альянс сили та страху! Що викрила 75-та річниця НАТО? І чому фактора Трампа в Брюсселі бояться так само, як і головних ворогів? - Залишилось два дні! Інструкція для військовозобов'язаних! Що буде з тими, хто не оновив дані? - Гроші на спеку. Як кожен додатковий градус на термометрі витягує мільйони з наших кишень? І яку несподівану вигоду отримає Україна від зміни клімату? - Підроблена Святиня. Куди тягнуться ниточки Путінської спецоперації з приватизації святого Володимира Великого?