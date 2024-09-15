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ТСН.Тиждень за 15 вересня. Мертва вода біля Києва! Бої на Курщині!

ТСН.Тиждень за 15 вересня. Мертва вода біля Києва! Бої на Курщині!

ТСН.Тиждень за 15 вересня. Мертва вода біля Києва! Бої на Курщині! 

Сюжети випуску

Огляд новин України та світу станом на 15 вересня 2024 року у випуску ТСН.Тиждень з Аллою Мазур.

   

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